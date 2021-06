Chiara Ferragni, vaccino finto? I sospetti degli utenti in rete (smentiti)

Ferragni, vaccino finto? Lo scherzetto della funzione a specchio della fotocamera frontale e la smentita arrivata presto a fare chiarezza tra i dubbi del web.

Chiara Ferragni si è vaccinata ieri, proprio per la festa della Repubblica, con la prima dose del vaccino. E ha condiviso su instagram il momento della somministrazione con un post che ha raggiunto numeri record. L'imprenditrice influencer ha ribadito il suo messaggio di supporto alla lotta contro il covid invitando gli italiani a vaccinarsi: "Vacciniamoci tutti". Ma anche in questa occasione la polemica era dietro l'angolo. Qualche utente in rete, a quanto pare ignaro della funzione a specchio della fotocamera frontale, ha sollevato dubbi sulla vaccinazione effettiva della Ferragni. "Braccio diverso tra un video e l'altro". La smentita però da parte dell'influencer ha messo a tacere ogni dubbio. "Mi fa ridere", ha replicato Ferragni nelle stories, "che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino perché vedevano nel video un braccio diverso da quello con il cerotto". "L'ho fatto sul braccio sinistro", continua, "è semplicemente che la telecamera quando la uso frontale inverte l'immagine". Di fatti, e lo mostra in un'immagine successiva, "il vaccino l'ho fatto nel braccio senza il tatuaggio dei leoni", che, fa vedere, appare anche nella stories attuale dalla parte 'sbagliata'.

(instagram)



E non è tardata ad arrivare anche l'ironia dei followers della imprenditrice su quanto accaduto.

Chiara Ferragni dopo aver spento i boomer complottisti,offre loro anche un cappuccino in una tazza creata da lei medesima.

Be Chiara

💖 pic.twitter.com/NGl9N1UZkw <> — 💫helsimki💫 (@_oneilem_) June 3, 2021 cript async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

>