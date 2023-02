Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 1 febbraio 2023

Oggi 1 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Gabriel Batistuta

Nato ad Avellaneda l'1 febbraio 1969, oggi compie 54 anni

Gabriel Omar Batistuta è un ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Nel 1991 vince il campionato con il Boca Junior per poi trasferirsi alla Fiorentina, con cui vince una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana nel 1996. Alla Roma nel 2001 vince uno scudetto e una Supercoppa italiana. Si trasferisce poi all'Inter nel 2003 per poi chiudere la carriera con l'Al-Arabi. Con l'Argentina ha vinto due Coppe America e una Confederation Cup.

Antonino Spinalbese

Nato a Torre del Greco l'1 febraio 1995, oggi compie 28 anni

Antonino Spinalbese è un fotografo, imprenditore ed ex hair stylist diventato famoso per la sua relazione con Belen Rodriguez che ha portato alla nascita di Luna Marie. Oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 7.

Andrea Purgatori

Nato a Roma l'1 febbraio 1953, oggi compie 70 anni

Andrea Purgatori è un giornalista, sceneggiatore, saggista e attore italiano. E' stato inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000 trattando diversi temi come mafia, anni di piombo e le guerre in Libano e nel Golfo. Dal 2014 al 2020 è stato presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce Atlantide.

Harry Styles

Nato a Redditch l'1 febbraio 1994, oggi compie 29 anni

Harry Edward Styles è un cantautore e attore britannico. Esordisce nel 2010 come musicsta nella boy band One Direction, che lascia poi nel 2016 per la carriera di solista. Ha realizzato tre album (Harry Styles, Fine Line e Harry's House) che hanno raggiunto le vette delle classifiche in quasi 30 Paesi. Come attore ha partecipato ai film Dunkirk, Ethernals, Don't worry darling insieme all'ex compagna Olivia Wilde e My Policeman.