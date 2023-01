Karsdorp, rilancio Roma. E la moglie Astrid va in gol: bikini da urlo. Le foto

Karsdorp, Astrid in bikini scalda i social

Astrid Karsdorp posta una foto in barca immersa nel mare e nei paesaggi da sogno della Thailandia. Bikini e fisico spettacolare per la compagna del calciatore della Roma.

Karsdorp-Roma, ora Mourinho lo recupera

A proposito di Rick Karsdorp: il 27enne difensore olandese: secondo le ultime indiscrezioni José Mourinho cercherà di recuperarlo dopo che in questo calciomercato invernale a Tiago Pinto non sono arrivate offerte che portassero alla cessione definitiva.

Resterà a Roma sino al termine della stagione e l'intenzione dello Special One è di tornare a convocarlo (non accade da novembre): "In questo momento Karsdorp deve curare un leggero infortunio ma presto rientrerà a tutti gli effetti nel gruppo", spiegava nelle scorse ore il Corsport.

