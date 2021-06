Chiara Ferragni si è vaccinata. Ora sì che diamo la spallata al Covid... VIDEO

CHIARA FERRAGNI SI VACCINA. LA CAMPAGNA ANTI-COVID ORA SI' CHE ANDRA' ALLA GRANDE, ALTRO CHE FIGLIUOLO...

Chiara Ferragni si è vaccinata. Nel giorno della festa della Repubblica la donna più influente d’Italia lancia un appello importante ai suoi fan: “Fatelo tutti, è l’unico modo per uscire dall’incubo”, ha detto in un video pubblicato poco dopo aver fatto l’iniezione. E ora sì che la campagna vaccinale avrà successo. Aspettiamo infatti che la curva delle vaccinazioni in Italia si impenni velocemente. La spallata al Covid tanto invocata dal generale Figliuolo, commissario per l’emergenza, la darà finalmente la nostra Chiara nazionale. Perché se tanto mi dà tanto, dopo aver mobilitato il mondo della rete e aver fatto arrivare al secondo posto la canzonetta del marito Fedez al Festival di Sanremo 2021, come minimo entro l’autunno il Covid in Italia non esisterà più.

“Un momento così emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid”, ha scritto l’imprenditrice milanese. “Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti”, ha aggiunto. Anche l’ex premier Giuseppe Conte, fiutata la potenza virale (nella rete) della Ferragni, l’autunno scorso la contattò per chiederle di pubblicare un appello a tutti i suoi follower affinché spiegasse l’importanza di indossare la mascherina. Era ottobre e la curva epidemiologica tornò su dopo un’estate pazzerella.

Oggi si sa, tira più un video della Ferragni che un carro di buoi parafrasando un vecchio detto… Speriamo tanto che anche questa volta tiri e convinca molti italiani a immunizzarsi. La politica ormai fa a gara per contendersela. L’ultimo il sindaco di Firenze Dario Nardella che si è sparato una bella photo opportunity con Chiara. Ma non solo lei è contesa a dir la verità. Anche Fedez è impegnato in importanti battaglie civili come quella sul ddl Zan. La sinistra ringrazia e porta a casa. La coppia è talmente pop che l’animale politico Matteo Salvini ha capito e ieri sul disegno di legge Zan ha battuto in ritirata commentando che su questo argomento “si è parlato tanto, fin troppo”.