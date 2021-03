Sanremo, Fedez-Michielin secondi. Polemiche social per l'appello di Chiara Ferragni

Fedez e Francesca Michielin chiudono con un bel secondo posto il loro Festival di Sanremo 2021, dove hanno portato la canzone Chiamami per nome, dietro ai Maneskin e davanti a Ermal Meta.

Sanremo 2021, Fedez: "Grazie a tutti, è stato un sogno, complimenti ai Maneskin"

Fedez e Francesca Michielin, secondi classificati a Sanremo 2021, si complimentano con i Maneskin per la vittoria del Festival e ringraziano i fan: "Complimenti ai Maneskin, è stato un sogno per noi, grazie a tutti". / Instagram Fedez

SANREMO 2021: FERRAGNI CHIEDE VOTI A FOLLOWERS PER FEDEZ, SUL WEB MONTA LA POLEMICA

Chiara Ferragni "scatena l'inferno", e su Instagram nella notte della finale di Sanremo 2021: chiede aiuto ai suoi 23 milioni di followers per votare il marito Fedez, in gara al Festival con Francesca Michielin. Sul web monta la polemica: moltissimi utenti protestano a gran voce, facendo notare che nessuno degli altri concorrenti in gara può contare su un bacino così vasto di voti cui attingere. "CHiara Ferragni ha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone, in cui invita a votare Fedez. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio sarà inutile", scrive un utente. "Devono vincere le canzoni migliori, non quelle che hanno più followers!", scrive qualcuno. "Ho buttato 50 centesimi.

La Ferragni ha detto ai suoi followers di votare suo marito. Ciaaaao", scrive un'altra. Le fa eco un altro utente: "Dall'alto dei miei 128 followers, faccio un appello ai 23 milioni di seguaci della Ferragni: toglietele il follow", invita. "Certo che se votano i fan di Chiara Ferragni sappiamo già chi sarà il vincitore, potevamo risparmiarci l'esibizione di Renga e Bugo", sdrammatizza qualcun altro. Ma c'è anche chi difende l'imprenditrice digitale: "Non capisco la polemica: non dovrebbe invitare i followers a votare per il marito?", scrive qualcuno.