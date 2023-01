La Porta Rossa 3, Cagliostro e Vanessa all'ultima sfida: finale di stagione

La Porta Rossa 3: Cagliostro e Vanessa sono di fronte alla sfida finale su Rai2

Mercoledì 1° febbraio 2023, ‘La Porta Rossa 3’, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, torna in prima serata su Rai2 per l’ultima emozionante puntata. Gran finale, dunque, per una serie che, stagione dopo stagione, ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, risultando uno degli appuntamenti di prestigio del palinsesto serale di Rai2. ‘La Porta Rossa’ è una coproduzione Rai Fiction - Garbo Produzioni, con la regia di Gianpaolo Tescari.

La Porta Rossa 3: anticipazioni del finale di stagione su Rai2

Il passato e il presente confluiscono nell’ultima indagine di Cagliostro e Vanessa, travolti da quanto accaduto durante la festa di Halloween. È l’indagine più dolorosa e urgente, quella che potrebbe portare a sciogliere tutti i nodi della loro storia. Stella riappare nella vita di Paoletto, con più domande che risposte, e Filip deve scegliere se ascoltare il proprio cuore e tornare sui propri passi oppure andare avanti.

Cagliostro e Vanessa sono di fronte all’ultima sfida, la più difficile. Riusciranno a trovare risposta alle numerose domande ancora in sospeso, risolvendo i misteri di questa stagione e scoprendo cosa li lega in modo indissolubile? Sarà arrivato finalmente per Cagliostro il momento di varcare la Porta Rossa?

Una serie ideata da Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi. Scritto da Sofia Assirelli, Carlo Lucarelli, Davide Orsini, Giampiero Rigosi. Con Gabriella Pession, Lino Guanciale, Valentina Romani, Gaetano Bruno, Elena Radonicich, Pierpaolo Spollon, Paolo Mazzarelli, Carmine Recano, Cecilia Dazzi, Nicola Pannelli, Alessia Barela, Lavinia Longhi, Roberto Zibetti, Mauro Cardinali, Katia Greco, Eugenio Krilov Regia di Gianpaolo Tescari. Una coproduzione Rai Fiction - Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio e Maurizio Tini.