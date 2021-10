Cina, dopo Evergrande aumenta sfiducia: prezzi dell'immobiliare in calo (-1%)

Cina, la crisi Evergrande colpisce ancora: i prezzi delle case scendono per la prima volta in sei anni

I prezzi delle nuove case in Cina sono diminuiti per la prima volta in sei anni, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi, con la sfiducia degli acquirenti nei confronti del rischio di fallimento di diversi gruppi innescata dalla crisi di Evergrande. L'eventuale fallimento di questo gigante immobiliare avrebbe notevoli conseguenze non solo su questo settore ma anche, attraverso un effetto domino, sull'economia in generale.

I prezzi delle nuove case in 70 città di grandi e medie dimensioni sono diminuiti a settembre, secondo quanto ha affermato l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) senza fornire una percentuale specifica. Secondo i calcoli di Bloomberg, i prezzi sono diminuiti in media di quasi l'1%. Si tratta del primo calo dall'aprile 2015.

Sempre secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, i prezzi delle nuove case in quattro città di primo livello sono rimasti invariati nel mese di settembre da un mese prima, rispetto ad una crescita mese su mese dello 0,3% in agosto.

Un totale di 31 città di secondo livello non ha registrato nessun cambiamento, su mese, dei prezzi delle nuove case, mentre 35 città di terzo livello hanno visto mese su mese un calo dello 0,2 per cento dei prezzi delle nuove case.