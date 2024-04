Fitch declassa l'outlook della Cina: pesa la crisi immobiliare. Ira Pechino

Cina: Fitch declassa a negativo l'outlook del debito sovrano

L'agenzia di rating Fitch ha declassato a negativo l'outlook del credito sovrano cinese, citando l'aumento dei rischi per le finanze pubbliche del paese e la crisi immobiliare che si è abbattuta sul paese. La "revisione delle prospettive riflette i rischi crescenti per le prospettive delle finanze pubbliche della Cina mentre il paese si confronta con prospettive economiche piu' incerte", ha affermato l'agenzia in un comunicato stampa.

Cina: "deplorevole" che Fitch declassi le prospettive rating

La Cina definisce "deplorevole" il declassamento delle prospettive del credito sovrano, sancito dall'agenzia di rating Fitch ha declassato a negativo l'outlook del credito sovrano cinese. L'irritazione del governo a Pechino e' stata trasmessa da una nota il ministero delle Finanze.