Immobiliare cinese in crisi, dopo Evergrande anche Shimao: crollo in Borsa

Shimao crolla in borsa, continua la crisi del mercato immobiliare cinese

Le azioni del colosso immobiliare cinese Shimao sono crollate al minimo storico alla Borsa di Hong Kong, dopo aver annunciato di essere oggetto di una richiesta di liquidazione da parte di una delle più grandi banche del Paese. la China Construction Bank "in relazione a un obbligo finanziario" di circa 200 milioni di dollari (185 milioni di euro).

Il crollo delle azioni di Shimao è stato repentino e significativo. Quotata alla Borsa di Hong Kong dal 2006, l'azienda ha visto il valore delle sue azioni precipitare dopo la richiesta di liquidazione della China Construction Bank. Il gigante bancario ha presentato un'istanza presso l'Alta Corte di Hong Kong per recuperare un debito di oltre 1,5 miliardi di dollari di Hong Kong da Shimao. L'annuncio ha quindi causato un crollo del 14% nel valore delle azioni di Shimao, toccando il nuovo minimo storico di 0,39 dollari di Hong Kong (0,05 euro). Attualmente, l'azienda attende la prima udienza fissata per giugno, mentre continua a subire perdite sul mercato azionario.

La crisi nel settore immobiliare cinese sta avendo un impatto significativo sull'economia globale. Un segno tangibile di ciò è giunto nel gennaio 2024, quando il tribunale di Hong Kong ha ordinato la liquidazione di Evergrande Real Estate, il secondo più grande sviluppatore immobiliare della Cina, dopo che i tentativi di risolvere il debito offshore non hanno avuto successo. Precedentemente, ad agosto 2023, Evergrande aveva dichiarato bancarotta con un debito di 300 miliardi di dollari e aveva richiesto protezione al tribunale fallimentare di New York in base al capitolo 15 del codice fallimentare degli Stati Uniti, che riguarda la tutela dei creditori.

Quasi contemporaneamente, anche il principale sviluppatore immobiliare privato cinese, Country Garden, si trovava nella stessa situazione. Un creditore aveva avanzato una richiesta di liquidazione per il mancato rimborso di un prestito del valore di 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 205 milioni di dollari USA). Country Garden, attiva principalmente nel mercato interno cinese, aveva venduto circa 1,5 milioni di case e impiegava circa 124.000 dipendenti in tutto il mondo prima dell'inizio della crisi.