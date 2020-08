Economia

Giovedì, 13 agosto 2020 - 08:06:00 Cina: fusione di First Capital per sfidare i colossi di Wall Street La Cina spinge per la fusione di First Capital e Capital Securities per affrontare i colossi di Wall Street

La China Securities Regulatory Commission, la principale autorità di regolamentazione dei valori mobiliari cinesi, sta spingendo per fondere il colosso dell'intermediazione mobiliare First Capital alla più piccola società di brokeraggio rivale Capital Securities. Lo rivelano al China Securities Journal, tre fonti anonime vicine all'operazione, secondo le quali l'obiettivo di Pechino è quello di sfidare i colossi di Wall Street, nel momento in cui quanto aprirà i suoi mercati finanziari a attori stranieri tra cui Goldman Sachs e Morgan Stanley. Cina, fusione First Capital per sfidare Wall Street Oltre al consolidamento, la Cina vuole costruire aziende abbastanza potenti da poter affrontare i colossi di Wall Street in un settore che in Cina vale 8.000 miliardi di yuan (1.200 miliardi di dollari) e conta oltre 130 aziende. First Capital, quotata a Shenzhen, con un valore di mercato di 6,2 miliardi di dollari, prevede di emettere nuove azioni rivolte alla rivale in un accordo che valuta la più piccola impresa circa 1,4 miliardi di dollari. La fusione delle due aziende - classificate rispettivamente al 44esimo e 62esimo posto per fatturato operativo lo scorso anno - potrebbe essere finalizzata già quest'anno, hanno aggiunto le fonte.