Cioffi: “economia dell’idrogeno centrale per l’Italia “

Snam sempre più pronta a ospitare idrogeno da rinnovabili, una soluzione decisiva per la lotta ai cambiamenti climatici.



“L'economia dell'idrogeno gioca un ruolo centrale per il nostro paese e, nel futuro, l'idrogeno prodotto da rinnovabili agevolerà la transizione energetica. L'Italia è pronta ad affrontare questa sfida, all'altezza delle capacità della sua industria".

È quanto ha dichiarato il senatore Andrea Cioffi, già sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, a margine del collaudo della nuova turbina ibrida gas-idrogeno, la prima al mondo per una rete gas realizzata interamente in Italia al nuovo Pignone e che sarà installata in un impianto di Snam in Veneto nel 2021. Prosegue così la marcia di Snam verso la realizzazione di una rete sempre più pronta a ospitare idrogeno da rinnovabili, una soluzione decisiva per la lotta ai cambiamenti climatici.