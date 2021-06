Clima, Patuelli: "Più impegno delle banche centrali su rischi e sostenibilità"

Da parte delle banche centrali "sta crescendo l'attenzione verso i rischi climatici e conseguentemente l'impegno per la finanza sostenibile che incorpora considerazioni ambientali, sociali e governo societario nelle decisioni di investimento".

Lo scrive, in un intervento sul 'Sole24Ore', il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel commentare le Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, presentate lo scorso 31 maggio. "Molto innovativa - scrive infatti Patuelli - è la cospicua parte di Relazione sulle Banche centrali, i rischi climatici e la finanza sostenibile, tematiche sulle quali la Banca d'Italia fornisce un contributo attivo e partecipa a iniziative internazionali. Vengono analizzati i rischi climatici per l'economia e il mondo finanziario che vi è particolarmente esposto, dati gli stretti rapporti con tutti i settori dell'economia, a causa delle funzioni di intermediazione. La valutazione dell'esposizione finanziaria ai rischi climatici - continua il presidente dell'Abi - è importante e complessa: per quantificarla sono necessari innanzitutto dati dettagliati riguardo la localizzazione geografica e il contributo carbonico delle singole esposizioni".