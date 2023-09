Cmc Packaging condivide gli utili con i dipendenti. Operai trattati come soci

Cmc Packaging, l'iniziativa che valorizza i lavoratori. Un segnale unico da Città del Castello

Un'azienda di Citta di Castello ha deciso di puntare sui lavoratori, non solo come forza lavoro ma anche come veri e propri azionista. L'iniziativa annunciata da Cmc Packaging è destinata a fare rumore. Quando Kkr, infatti, - si legge su Il Giornale - disinvestirà la sua quota con profitto, tutti i circa 600 dipendenti di Cmc Packaging Automation riceveranno un bonus per il lavoro svolto. Quindi più l'azienda aumenterà di valore, maggiore sarà la ricompensa. Questo, in sintesi, prevede lo Shared success Program, ossia il programma di partecipazione al successo aziendale, varato dall’azienda italiana di soluzioni automatizzate per l’imballaggio con sede in provincia di Perugia.

Come spiega la nota della società, si tratta di un programma unico nel suo genere per le società italiane nel portafoglio del fondo americano, oggi protagonista nella trattativa per arrivare allo scorporo della rete di Tim. Nel 2020 - prosegue Il Giornale - Cmc Packaging è entrata a far parte del portafoglio Global Impact di Kkr, che investe in società che hanno un impatto positivo a livello di sostenibilità: Cmc ha la particolarità di produrre imballaggi su misura, che eliminano la plastica monouso, fanno risparmiare cartone e occupano meno spazio portando risparmi sui volumi di spedizione.

Il fondo Usa detiene il 70% del capitale della società che è guidata dalla famiglia Ponti - che l’ha anche fondata nel 1980 - nella persona del ceo Francesco Ponti. Una piccola percentuale delle quote è in mano ad Amazon, che ci ha investito attraverso l’Amazon Climate Pledge Fund, un fondo dalla dotazione di 2 miliardi che punta su aziende in grado di aiutare la creatura di Jeff Bezos ad azzerare le emissioni di carbonio al 2040.