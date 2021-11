Commerzbank batte le attese nel trimestre: 403 milioni di profitti

Risultati in crescita nel terzo trimestre, rispetto allo stesso periodo del 2020, per Commerzbank. Il gruppo bancario tedesco ha registrato 403 milioni di euro di profitti, risultato che si confronta con una perdita di 60 milioni del terzo trimestre 2020 e una attesa del mercato di 245 milioni di euro. L'utile operativo ammonta a 472 milioni di euro, in crescita dai 168 milioni di un anno fa.

I ricavi sono stati pari a 2,006 miliardi di euro, abbastanza in linea con lo scorso anno, quando sono stati pari a 2,033 miliardi di euro. Nei primi 9 mesi dell'anno, i ricavi sono arrivati a 6,36 miliardi di euro, in crescita da 6,16 milioni dello stesso periodo del 2020.

L'utile netto dei nove mesi è di 9 milioni di euro, considerando spese di ristrutturazione per 1,05 miliardi di euro. Nei primi 9 mesi del 2020 il gruppo aveva avuto una perdita di 168 milioni. Il Tier 1 è al 13,5% e la banca lo considera un livello "confortevole". Per l'intero 2021, dopo un terzo trimestre sopra le attese, Commerzbank si aspetta un utile operativo di 472 milioni di euro e di chiudere l'anno con un utile netto, a fronte di una perdita registrata nel 2020.