Confindustria Lombardia scrive a Boccia:no rinvio dell'elezione del presidente

Nessun rinvio della designazione del nuovo presidente di Confindustria. Marco Bonometti, il numero uno degli imprenditori lombardi, Regione da dove arriva il candidato in pole position per diventare il prossimo presidente della confederazione degli industriali italiani e cioè Carlo Bonomi, prende carta e penna e scrive a Vincenzo Boccia una lettera di cui Affaritaliani.it ha preso visione e che pubblica sotto in esclusiva.

Il motivo? Manifestare la propria preoccupazione circa le indiscrezioni su un “possibile rinvio del voto del 26 marzo”. Ipotesi che, “nel quadro così difficile che ci troviamo ad affrontare”, aggiungerebbe secondo il capo degli imprenditori lombardi, “altri elementi di incertezza che non fanno bene al nostro interno e verso il Paese che guarda a noi come punto di riferimento”.

Visto che “la complessa situazione in atto (dovuta all’emergenza coronavirus, ndr) sicuramente non consentirà una riunione a Roma (dei 179 membri del Consiglio Generale, ndr) - scrive Bonometti- credo sia importante ricevere da Confindustria una indicazione precisa, con istruzione operative per i nostri colleghi su come poter esprimere il loro voto, rispettando i tempi dello statuto”.





“Ipotizzo - conclude il presidente di Confindustria Lombardia - che sarà necessario predisporre qualche soluzione eccezionale che richiederà adeguati tempi di preparazione, sia da parte di Confindustria, sia per la preparazione dei singoli componenti del Consiglio Generale”.

Dopo la presentazione dei programmi da parte dei due candidati nella riunione del 12 (oltre al presidente di Assolombarda Bonomi, in campo c’è la vicepresidente di Confindustria Licia Mattioli), il prossimo appuntamento dell’ex Giunta è il 26, dal cui voto segreto, per cui si ipotizzano da parte degli associati di Viale dell'Astronomia l'utilizzo della Pec, uscirà il successore di Boccia.

