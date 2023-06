Contributi a fondo perduto 2023: quali sono e come richiederli

Contributi a fondo perduto: ecco tutti gli incentivi disponibili per le imprese e partite IVA

Molti saranno a conoscenza dei numerosi bonus messi in atto dal Governo per sostenere le famiglie italiane in un momento difficile dal punto di vista economico tra crisi energetica, guerra in Ucraina e carovita. Ci sono però altrettanti contributi a fondo perduto di cui quasi nessuno è a conoscenza e che non vanno di certo sopravvalutati.

I contributi a fondo perduto non si rivolgono ai cittadini ma principalmente alle imprese in difficoltà. Alcuni però possono essere fruiti anche da particolari categorie di lavoratori e professionisti con partita IVA. Grazie al Pnrr i contributi a fondo perduto sono anche più cospicui, in particolare per chi intende aprire una nuova attività o intende rendere più green la propria.