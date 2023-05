Bonus casa senza ristrutturare, ecco quali sono e chi guadagna

Bonus casa, nel 2023 confermate numerose agevolazioni anche per chi non ristruttura. Ecco quali e come ottenerle

Facile ristrutturare? Non solo. È facile anche risparmiare, grazie alle numerose agevolazioni confermate per il 2023 e che permettono a coloro che intendono rendere la propria abitazione più efficiente e sicura di mettere mano ad alcuni componenti senza dover per forza ristrutturare. Ecco quali sono e quali condizioni bisogna avere per poterli ottenere.

Uno di questi è il Bonus infissi, che permette di cambiare le finestre senza dover affrontare una complessa ristrutturazione, a patto che vengano rispettati i valori di trasmittanza termica specifici della zona climatica di appartenenza. In questo modo non sarà più necessario dover ricorrere a contributi come l’Ecobonus o proprio il Bonus ristrutturazione, che permettevano di recuperare il 50% della spesa sostenuta per la sostituzione delle finestre.Il contributo permette di recuperare il 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2024 per la sostituzione delle finestre, attraverso un sistema di 10 rate annuali di pari importo per un valore massimo di 60mila euro.

Ma esistono anche il Bonus tende da sole, il Bonus condizionatore, il Bonus verde e il famoso Bonus zanzariere.

Anche per il 2023 è stata infatti confermata quell'agevolazione che offre una detrazione del 50% sull'acquisto di zanzariere effettuato entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare. La parola chiave per ottenere la detrazione fiscale del 50% è l'efficientamento energetico. Quindi, non basta installare una qualsiasi zanzariera, ma è necessario scegliere un modello certificato come schermatura solare: è fondamentale che le zanzariere abbiano un valore Gtot superiore a 0,35, certificato dal produttore stesso.