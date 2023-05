Bonus zanzariere, confermato anche nel 2023: ecco come richiederlo

Bonus zanzariere 2023: permette di accedere a detrazioni Irpef (Ires) del 50% per l'acquisto di nuove zanzariere con caratteristiche ben precise

Tra gli incentivi confermati anche per quest'anno dal Governo come il bonus spesa c'è anche il cosiddetto bonus zanzariere 2023 per l'acquisto delle zanzariere nell'ottica dell'efficienameno energetico. L'incentivo sarà sotto forma di detrazione Irpef (Ires) del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ma solo ad alcune condizioni.

Bonus zanzariere 2023: requisiti e dettagli

Per accedere al bonus zanzariere 2023 non basta installare il sistema di protezione (sono inclusi gi immobili di qualsiasi categoria catastale) ma il modello deve essere certificato come schermatura della luce solari. Le zanzariere devono poi essere certificate CE con un valore Gtot superiore a 0,35. Possono comunque accedere al bonus tutti i proprietari di unità immobiliari, nudi proprietari e affitturari.

Il bonus zanzariere 2023 non comprende le sostituzioni o riparazioni delle vecchie zanzariere e ci sono anche regole precise per le installazione:

fisse su finestre e porte a vetri esposte

fisse all'esterno della finestra, all'interno o integrate nell'infisso

devono essere regolabili

E' possibile detrarre una spesa massima di 60mila euro che include non solo il costo del prodotto ma anche l'onorario del professionista che si occupa dell'eventuale pratica dell'Agenzia Nazionale Efficienza Ergetica. E' possibile recuperare lo sgravio in 10 anni, a patto che il pagamento sia effettuato tramite mezzi tracciabili come bonifico bancario o postale, carte di credito o debito.