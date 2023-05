Bonus 380 euro per la spesa in arrivo: chi ci guadagna e come richiederlo

Bonus 380 euro, l'incentivo prevede una carta prepagata PostePay per l'acquisto di beni di prima necessità. La domanda è automatica

Dato il carovita dovuto alla crescita dell'inflazione che indebolisce il potere di acquisto degli italiani, anche fare la spesa può diventare un problema. A tal proposito il governo ha in cantiere un nuovo bonus 380 euro per sostenere le famiglie con quella che viene definita una Carta risparmio spesa, vincolata a specifici beni che si possono acquistare. Il bonus 380 euro si aggiunge ad altri incentivi come il bonus trasporti o quello per gli occhiali.