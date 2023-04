Bonus occhiali 2023: come avere il voucher di 50 euro per le lenti da vista

Bonus occhiali 2023, in arrivo il voucher di 50 euro per l'acquisto di lenti da vista o contatto o un rimborso pari alla stessa somma

Dopo una lunga attesa è arrivato un nuovo bonus messo a disposizione dal Governo a sostegno dei cittadini in un momento storico difficile dal punto di vista economico a causa della crisi energetica e la guerra in Ucraina. Dopo due anni di attesa è finalmente arrivato il bonus occhiali 2023.

Bonus occhiali 2023 come fare domanda

Dal 5 maggio 2023 si potrà richiedere il bonus occhiali 2023 che consiste in un voucher di 50 euro per l'acquisto di lenti da vista o lenti a contatto. In alternativa, se avete già comprato un paio di occhiali o lenti dal primo gennaio 2021 al 4 maggio 2023, potrete ricevere un rimborso pari alla stessa somma. La piattaforma per fare domanda, come sottolinea il Ministero della Salute, è disponibile dal 20 aprile scorso.

Potete accedere alla piattaforma per la domanda con SPID (almeno di secondo livello), carta d'identità elettronica (CIE) o tessera sanitaria. Serve anche una dichiarazione sostitutiva unica all'ISEE. Si dovranno poi inserire numero di telefono, nome, cognome e codice fiscale.

Bonus occhiali 2023 requisiti

Possono richiedere il bonus occhiali 2023 coloro che hanno un reddito ISEE non superiore ai 10mila euro. Si potrà spendere il voucher entro 30 giorni dall'emissione presso tutti gli esercenti che si sono registrati sulla piattaforma. E' possibile fare richiesta solo una volta per ogni membro del nucleo familiare.