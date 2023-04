Bonus 2023, tutti gli incentivi disponibili e come richiederli

Bonus 2023: ecco quali sono tutti gli incentivi che si potranno ricevere quest'anno e tutti i dettagli su entità del contributo e come richiederli

Attualmente è possibile accedere a diversi Bonus 2023 che permettono di ridurre la spesa in vari ambiti, dai trasporti, passando per lo psicologo fino agli affitti e ai mobili. Molti di questi incentivi messi a disposizione dal Governo sono già operativi mentre per altri serve ancora il decreto ministeriali per renderli attuativi. Di seguito tutti i Bonus 2023 che non potete perdervi.

CARTA RISPARMIO SPESA

La carta risparmio spesa permetterà di ottenere buoni d'acquisto per generi alimentari di prima necessità per chi ha un reddito ISEE non superiore ai 15mila. Al momento non sono ancora chiari i dettagli sull'entità del beneficio e la modalità di fruizione. Si attendendono notizie anche su come faranno gli esercizi commerciali ad aderire all'iniziativa. Il fondo destinato alla carta risparmio spesa dovrebbe essere di 500 milioni di euro per il 2023.