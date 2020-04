Coronavirus, Schröder: "D'accordo con Conte su un fondo europeo per la crisi"

Mentre in Europa si litiga per trovare una soluzione rapida ed efficace per affrontare l'emergenza Coronavirus, dall'ex cancelliere della Germania per 8 anni, Gerhard Schroeder, arriva l'assist per l'Italia e non solo. "Sono d'accordo con Conte su un fondo europeo per la ricostruzione". Se guardiamo alla situazione nel vostro Paese, in Spagna, in Francia, è giusto parlare di una minaccia esistenziale - spiega al Corriere della Sera - nel vero senso della parola. Siamo scioccati dalle immagini che vengono dall’Italia, in particolare da Bergamo. E sono felice che la Germania abbia deciso di accogliere e curare pazienti italiani e di inviare materiale sanitario. Forse è vero che avremmo dovuto decidereprima e comunicarlo meglio, ma è anche vero che ci confrontiamo tutti con una crisi straordinaria".



"La parola del momento - continua al Corriere - è solidarietà, per tutti, anche a livello europeo e internazionale. Perché se l’Unione e i Paesi membri non vincono questa sfida, allora l’intero progetto europeo è in pericolo. Non dobbiamo permetterlo e penso anche che non succederà: l’Europa è una comunità di destini. Sono convinto - prosegue - che come prossimo passo abbiamo bisogno anche di uno strumento di debito comune europeo. Possono essere gli eurobond, anche se non sono veloci da realizzare, oppure può essere un’obbligazione comune e una tantum" "Se c’è un Paese che deve capire che dopo una crisi esistenziale è indispensabile avere un sostegno paneuropeo per la ricostruzione, questo è la Germania. Noi siamo stati aiutati molto dopo la Seonda guerra mondiale, nonostante fossimo stati proprio noi a causarla".