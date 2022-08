Corte dei Conti, allarme sul Pnrr: "Difficoltà notevoli su capacità di spesa"

Corte dei Conti: "Più risorse non corrispondono a capacità di sviluppo"

Dalla Corte dei Conti arriva un chiaro segnale d'allarme, sul Pnrr qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. La burocrazia italiana ha assorbito bene il Pnrr ma si registrano alcune difficoltà nella gestione della spesa. È una analisi in chiaro-scuro quella che emerge dalla relazione approvata dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. Secondo la magistratura contabile - si legge sul Messaggero - vi sono infatti «sostanziali criticità» e «difficoltà notevoli nella capacità di spesa delle singole amministrazioni». Tanto da rinviare ogni parere definitivo alla fine dell'anno. La Corte dei Conti ha riportato gli esiti delle analisi svolte, attraverso un campionamento qualitativo e quantitativo, sullo stato di attuazione di 31 su 45 degli interventi ricompresi nel Pnrr.

In tale prospettiva, - prosegue il Messaggero - la Corte ha sottolineato «il permanere di difficoltà notevoli nella capacità di spesa delle singole amministrazioni, a dimostrazione del fatto che una maggiore disponibilità ed un maggior impiego di risorse non corrispondono automaticamente a reali capacità di sviluppo. "Malgrado il dato formale positivo - viene evidenziato dai giudici - nei settori esaminati sono emerse sostanziali criticità, in un contesto, come quello attuale, che ha visto modificare il quadro economico finanziario rispetto alle previsioni iniziali, determinando l'emersione di elementi di incertezza destinati ad influenzare il rialzo dei costi di realizzazione di alcuni progetti".