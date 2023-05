Così le aziende abbracciano la sostenibilità

La notizia positiva è che il 55,2% delle aziende sta facendo molto per la sostenibilità integrata; quella cattiva è che quasi il 40% non ha dato grandi segnali in tal senso. Questo è il risultato più evidente che emerge da una survey, condotta da Sircle Benefit, pubblicata ieri a Milano. L'occasione è stato l'incontro "Governare la sostenibilità". Obiettivo: offrire uno spaccato sull'impatto dei fattori Esg, ma anche la nuova direttiva Ue Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e gli standard Efrag.

La Direttiva si pone l’obiettivo di estendere l’obbligo di reporting di sostenibilità alle aziende private allargando l’obbligo a tutte le grandi aziende, quotate e non quotate: si tratterà di circa 5.000 imprese. Dal più recente Rapporto SDGs, le imprese che hanno redatto bilanci e/o rendicontazioni ambientali e di sostenibilità solo per il 19,6% di medie dimensioni con 250-499 addetti e per il 34,4% di grandi dimensioni, con 500 e più addetti.

Dalla survey emergono anche dati. In primo luogo, per il 79% del campione la governance incide in modo significativo sull'implementazione dello sviluppo sostenibile aziendale. Per il 96% delle imprese è fondamentale coinvolgere il board nelle strategie di sostenibilità. Analoga percentuale, inoltre, ritiene che sia molto importante avere strumenti di misurazione della sostenibilità. Infine, l'80% ritiene che sia fondamentale dotarsi di un sistema di gestione per integrare la sostenibilità nella governance aziendale.