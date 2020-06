Cosmoprof, Cosmopack e The Pure Factory unite per una giusta causa

Cosmoprof Worldwide Bologna, da sempre attento ai progetti di charity, si è fatto promotore di una nuova iniziativa benefica: un progetto creato insieme a Reuse with Love, associazione bolognese che si occupa di recupero e riutilizzo consapevole.

Un "RIUSATO CON AMORE" che si delinea attraverso l’educazione sul tema del riuso, sensibilizzando alla solidarietà sociale, non solo nella donazione del ricavato dai temporary store, ma anche mediante la distribuzione gratuita dei capi ai poveri bisognosi.

Sostenibilità ambientale, dunque.

Che Cosmoprof e Cosmopack hanno rappresentato con The Pure Factory, la “fabbrica” di Cosmoprof North America che lo scorso anno ha presentato le fasi della produzione di un illuminante dalla formula priva di ingredienti tossici, sicuro per la pelle e per l’ambiente.

Tale formula è stata creata senza l'utilizzo di ingredienti derivati da animali e con un'alta percentuale di materie prime di origine vegetale. Inoltre, per eliminare gli sprechi, l'illuminante è stato confezionato in un packaging compatto, personale e ricaricabile.

Una collaborazione “bella e buona”: il prodotto, progettato da centdegrés e realizzato tramite le aziende Ancorotti per la formula, Toly per il packaging primario, Pennelli Faro per i pennelli e le bustine, Co.Pack per i macchinari e Nastritex per la tela di compattatura, verrà donato a Reuse with Love per sostenere il progetto "Narrazioni Differenti" di G.O. FOR LIFE ONLUS, associazione che si propone di realizzare e supportare ogni attività volta al miglioramento delle condizioni di vita delle pazienti della Ginecologia Oncologica dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Il Temporary Store si terrà a Bologna nella magica cornice del cortile giardino di Via Savenella n.13/15, dal 16 al 21 giugno, tramite ingressi contingentati e in assoluta sicurezza.