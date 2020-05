Covid, col dl Rilancio Cdp in salsa Iri. Fondo da 50 mld per ricapitalizzare

LEGGI LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE RILANCIO CHE ARRIVERA' LUNEDI' IN CDM

Un fondo da 50 miliardi per consentire di sostenere le imprese più grandi, anche attraverso l'ingresso nel capitale. Lo stabilisce l'articolo 30 dell'ultima bozza del decreto legge Rilancio che dovrebbe arrivare oggi in consiglio dei ministri, un artucolo che dunque rappresenta in piccolo per certi versi una riedizione della vecchia Iri, la mano pubblica nell'industria lanciata qualche mese fa e voluta dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. I fondi arriverebbero direttamente dal Tesoro, sotto forma di apporto in titoli di Stato. Lo sponsor di questa operazione sarebbe il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera.

L'orizzonte di attività del fondo targato Cdp sarebbe di 12 anni e qualora si creasse un eccessivo passivo, interverrebbe l'Erario.

Lo scorso 5 maggio Cdp ha approvato la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel fondo di investimento denominato “Fof Private Equity Italia”, gestito da Fii Sgr (Fondo Italiano d’Investimento Sgr, partecipata per il 68% da Cdp Equity).

A seguito dell’operazione, l’impegno complessivo di Cdp per le imprese nel Fondo passa da 200 milioni di euro a 300 milioni complessivi. La sottoscrizione addizionale va a moltiplicare, con potenziale effetto leva molto rilevante, la disponibilità di capitali per il mercato delle imprese italiane, più che mai necessari nell’attuale contesto di crisi.