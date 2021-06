Credit Agricole Italia lancia l'Opa sul 17,2% Friuladria per salire a 100%

Credit Agricole Italia ha lanciato un'Opa volontaria sul 17,2% del capitale di Credit Agricole Friuladria non ancora in suo possesso, con l'obiettivo di salire al 100%, revocare la quotazione su Hi-Mtf e integrare l'istituto entro la fine del 2022. Il prezzo offerto è di 40 euro per azione, di cui 35 subito e gli altri 5 dopo tre anni a condizione che "l'aderente all'offerta mantenga determinati requisiti'".



Il prezzo complessivo "incorpora un premio del 37,9% rispetto all'ultimo prezzo di mercato dell'azione", mentre "la sola componente immediata incorpora un premio del 20,7% rispetto all'ultimo prezzo di mercato dell'azione".

Credit Agricole Italia investirà un importo complessivo massimo di 166 milioni. Tra gli azionisti di minoranza di Friuladria ci sono alcune fondazioni e piccoli soci che risalgono al vecchio azionariato della banca popolare. Credit Agricole Italia prevede di "portare a compimento l'offerta entro il terzo trimestre di quest'anno".

L'offerta, spiega una nota, 'rientra nel percorso di banca unica avviato dal gruppo con le precedenti banche acquisite e prevede la successiva integrazione di Friuladria in Credit Agricole Italia entro il secondo semestre 2022'. L'operazione, secondo l'Agricole, nasce 'in coerenza con la vocazione di banca vicina al territorio e quale segnale di attenzione verso i clienti che sono anche soci' per 'garantire agli azionisti di Friuladria la possibilita' di monetizzare a un prezzo conveniente il proprio investimento'. '

Credit Agricole Friuladria e' una parte importante del nostro gruppo, con un invidiabile radicamento sul territorio e una forte attenzione verso il tessuto socioeconomico del Nordest - ha commentato il presidente di Credit Agricole Italia Ariberto Fassati -. L'operazione rappresenta, non solo un'opportunita' per tutti i soci di valorizzare le azioni di cui sono in possesso, ma anche un contributo rilevante alla crescita sostenibile del gruppo stesso, creando valore aggiunto per imprese, famiglie e stakeholder'.

'L'appartenenza a un grande gruppo internazionale, ma con radicata presenza territoriale, come Credit Agricole ci ha resi piu' solidi, piu' innovativi, piu' vicini al cliente - ha notato da parte sua l'a.d. Giampiero Maioli -. E' con questo spirito che lanciamo oggi un'offerta ai soci di Ca Friuladria, che avranno l'occasione di valorizzare le loro azioni con un premio considerevole, grazie ad un cospicuo investimento da parte di Credit Agricole Italia. Lo facciamo perche' crediamo fortemente nel Nordest e nelle sue potenzialita', con l'obiettivo di proseguire nel percorso di crescita sostenibile al servizio del paese'.