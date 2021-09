Crédit Agricole, Sottanella nuova responsabile della direzione Piemonte

Crédit Agricole Italia, Federica Sottanella nuova responsabile della direzione regionale del Piemonte

Federica Sottanella, laureata in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Pescara, già attiva in Crédit Agricole Italia dal 2008, è stata nominata come nuova responsabile della direzione regionale del Piemonte. "Metterò a disposizione della clientela e del tessuto economico e sociale del territorio tutta la mia esperienza, forte del know how del nostro gruppo”, ha commentato Sottanella.

“Stiamo lavorando incessantemente per continuare a sostenere famiglie e imprese, perché siamo convinti che solo insieme si possa favorire in modo decisivo la ripartenza. Crédit Agricole Italia è una banca leader a livello internazionale e locale, profondamente radicata in Piemonte. Sono convinta che grazie al suo know how potranno svilupparsi e rafforzarsi relazioni sempre più proficue con tutte le parti sociali ed economiche del territorio”, ha concluso la nuova responsabile di direzione Piemonte.

Federica Sottanella in Crédit Agricole Italia ha ricoperto nel tempo incarichi di sempre crescente responsabilità: è stata dapprima responsabile dei grandi clienti dell'area "Large Corporate", poi responsabile territoriale, e prima di quest'ultimo incarico, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'area territoriale delle imprese del Centro-Sud.