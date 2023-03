Credit Suisse, si dimette presidente di Saudi National Bank

Credit Suisse, si è dimesso il presidente di Saudi National Bank

Si è dimesso il presidente di Saudi National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, circa due settimane dopo che i suoi commenti hanno innescato il crollo di Credit Suisse e dell'intero comparto bancario in Europa. Saudi National Bank, che possiede il 9,9% del Credit Suisse, ha dichiarato in una nota che il presidente si è dimesso per "motivi personali".

Parlando in un'intervista con Bloomberg Tv, Al Khudairy aveva risposto "assolutamente no" quando gli era stato chiesto se la Saudi National Bank sarebbe stata aperta a ulteriori investimenti nel Credit Suisse se ci fosse stata un'altra richiesta di liquidità. Le sue parole hanno innescato il panico nel comparto bancario per i segnali di contagio a seguito del rapido crollo dell'americana Silicon Valley Bank. Credit Suisse alla fine ha accettato una vendita di emergenza a Ubs per oltre 3 miliardi di dollari.

Saeed Mohammed Al Ghamdi, amministratore delegato della Banca nazionale saudita, succede a Al Khudairy come presidente. L'istituto di Riad ha nominato Talal Ahmed Al Khereiji, suo vice ad, come amministratore delegato ad interim.