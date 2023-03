Credit Suisse-Ubs, ecco cosa c'è dietro all'unione forzata tra le due rivali

Credit Suisse-Ubs, Lagarde (Bce), applaude l'operazione. I dettagli

Credit Suisse è riuscita a scongiurare il fallimento, decisivo l'intervento di Ubs e della banca svizzera. Con un'operazione da tre miliardi di franchi, il Credit Suisse sarà assorbito dal suo concorrente Ubs. "Tutti gli azionisti del Credit riceveranno 1 azione di Ubs per 22,48 azioni del Credit Suisse come corrispettivo della fusione. Questo rapporto di cambio equivale ad una fusione di 3 miliardi di franchi svizzeri per tutte le azioni del Credit Suisse". La soluzione ha incontrato l'immediato favore della presidente della Bce Christine Lagarde: "Accolgo con favore l'azione rapida e le decisioni prese dalle autorità svizzere. Sono fondamentali per ripristinare condizioni di mercato ordinate e garantire la stabilità finanziaria". L'acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs, negoziata in tempo record nel fine settimana, segna una svolta nella storia finanziaria svizzera, unendo due banche che sono state rivali fin dalla loro nascita, a metà del XIX secolo.

L’operazione è stata resa possibile dal sostegno della Confederazione, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e della Banca nazionale svizzera (Bns). Conformemente all’ordinanza di necessità del Consiglio federale, Credit Suisse e UBS possono ottenere un sostegno di liquidità sotto forma di prestito con privilegio nel fallimento per un ammontare massimo complessivo di 100 miliardi di franchi. Il Credit Suisse è stato fondato nel 1856 per finanziare lo sviluppo della rete ferroviaria svizzera, mentre Ubs è il risultato di oltre un secolo e mezzo di fusioni di 370 banche, a partire dalla Società Bancaria Svizzera, un'unione di sei banche di Basilea nata nel 1854. Ora le due storiche rivali si sono unite per salvare il sistema delle banche svizzere. Una scelta quasi obbligata.