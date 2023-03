Criptovalute, arrestato il guru Do Kwon. "Da lui è partita la crisi bancaria"

Arrestato in Montenegro Do Kwon, da lui può essere partita la crisi bancaria

La magistratura statunitense ha incriminato il sudcoreano Do Kwon, fondatore della criptovaluta Terra, accusato di aver mentito agli investitori che hanno perso quasi 40 miliardi di dollari l'anno scorso, secondo i documenti visionati dall'AFP. Kwon è stato arrestato in Montenegro in possesso di "documenti falsi" e dovrà rispondere di otto capi d'accusa. Era oggetto di un avviso rosso dell'Interpol. Attenzione. Non è una storia banale. Secondo il Corriere della Sera, "Do Kwon potrebbe essere una sorta di «paziente zero» della crisi che in queste settimane si sta vivendo sui mercati finanziari. È in quei mesi di crolli dell’impianto finanziario costruito attorno alle criptovalute che può perlomeno in parte essere ricercata una delle possibili micce che ha innescato la crisi di questi ultime settimane".

Secondo l'accusa, Kwon "ha deliberatamente ingannato gli investitori su numerosi aspetti".L'uomo è stato arrestato giovedì in Montenegro, insieme al suo direttore finanziario Hon Chang Joon, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni del Paese balcanico. "La polizia del Montenegro ha arrestato una persona sospettata di essere uno dei latitanti più ricercati al mondo, il sudcoreano Do Kwon, cofondatore e amministratore delegato di Terraform Labs", ha annunciato Filip Adzic su Twitter. I due sono stati arrestati all'aeroporto della capitale, Podgorica, in possesso di "documenti falsi" mentre tentavano di imbarcarsi su un aereo per Dubai con passaporti belgi e costaricani falsi. Su di loro pendeva un mandato di arresto emesso dal Paese di origine."Siamo in attesa di una conferma ufficiale della loro identità", ha dichiarato Filip Adzic.

A settembre l'Interpol aveva emesso un avviso per localizzarlo, su richiesta dei procuratori sudcoreani. I procuratori avevano chiesto al ministero degli Esteri sudcoreano di revocare il suo passaporto, affermando che Do Kwon era un "fuggitivo". L'agenzia di regolazione e controllo del mercato azionario statunitense, la SEC, ha avviato un procedimento a metà febbraio contro Do Kwon per aver "orchestrato una frode multimiliardaria sui criptoasset".

Seul chiederà a Montenegro estradizione di Do Kwon

La Corea del Sud chiederà l'estradizione dell'imprenditore crittografico Do Kwon, dopo che il fondatore di Terraform è stato arrestato in Montenegro e accusato di frode negli Stati Uniti. Kwon, il cui nome completo è Kwon Do-hyung, è stato accusato di frode per il drammatico crollo della sua società Terraform Lab lo scorso anno, che ha spazzato via circa 40 miliardi di dollari di denaro degli investitori e ha scosso i mercati crittografici globali. Il 31enne è stato arrestato all'aeroporto di Podgorica in Montenegro su mandato della Corea del Sud. Poco dopo, gli Stati Uniti lo hanno accusato di otto capi d'accusa, tra cui frode in titoli e frode telematica, a seguito di una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission statunitense.In Corea del Sud, dove Kwon è ricercato per violazione della legge sui mercati dei capitali, le autorità hanno confermato che chiederanno la sua estradizione. "I procuratori sudcoreani prenderanno provvedimenti per rimpatriare Kwon Do-hyung. Stiamo lavorando al processo", ha dichiarato all'AFP Kim Hee-kyung, portavoce della Procura del distretto meridionale di Seul.