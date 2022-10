Crisi energia, Descalzi: "Rigassificatori essenziali per il prossimo inverno"

Gas, Descalzi: "Arriveremo quasi a riempire completamente gli stoccaggi"

"Non avendo più il gas russo, dobbiamo avere i rigassificatori, è assolutamente necessario, è un punto essenziale per il prossimo inverno ma anche per dare tranquillità nei momenti in cui serve il gas", ha detto l'ad di Eni Claudio Descalzi.

"Il sistema Italia sta andando molto bene arriverà quasi a riempire completamente gli stoccaggi, questo è positivo perché lo stoccaggio è un polmone che ci permette di compensare e dare flessibilità al sistema nel momento in cui il freddo sarà più intenso".

"Non è una partita di calcio nella quale si può dire quale sarà il punteggio, bisogna lavorare sui dati e sulle statistiche. Da quando il gas russo è cominciato a diminuire - ha spiegato Descalzi - e adesso rappresenta poco più del 10%, è stato gradualmente sostituito" e "questo ci ha permesso di riempire gli stoccaggi", ha aggiunto, intervenendo al webinar "MoltoEconomia: Italia Calling", organizzato dal Gruppo Caltagirone Editore.