CrowdFundMe e Trusters, raccolti oltre 140 milioni di euro

CrowdFundMe e Trusters, raccolti oltre 140 mln di euro

Il primo gruppo di crowdinvesting italiano, composto da Trusters, piattaforma di real estate lending crowdfunding 100% Made in Italy e dalla controllante CrowdFundMe, piattaforma di Equity Crowdfunding e Private Debt quotata su Euronext Growth Milan, procede celermente il suo trend di crescita.

Le società hanno chiuso il 2022 con una raccolta complessiva di oltre € 39.000.000, portando gli investimenti totali effettuati sulle piattaforme a oltre € 129.000.000. Un importo che ad oggi è arrivato a oltre € 141.000.000 complessivi.

Nel contesto economico di riferimento, la regola aurea della diversificazione degli investimenti, unitamente al ricorso a strumenti finanziari alternativi rappresenta la risposta più efficace per contenere rischi e massimizzare rendimenti. Il mix di strumenti di finanza alternativa – in ambito equity, obbligazionario e lending immobiliare – proposto dal primo portale di crowdinvesting risulta in effetti strategico per gli investitori.

In particolare, nel settore immobiliare, caratterizzato da una dinamicità crescente, specie in città come Milano, le opportunità offerte dagli strumenti di finanza alternativa sono assai preziose. La breve durata delle operazioni proposte da Trusters permette infatti una maggiore rotazione del capitale degli investitori, rendendo i ricavi più prevedibili e ricorrenti. Si tratta di investimenti idonei per essere affiancati a quelli in capitale di rischio, che hanno un orizzonte temporale medio-lungo con potenziali rendimenti maggiori.