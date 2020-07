Rcs Academy, leva di Cairo per i ricavi. Al via nuovo master in giornalismo

Formula vincente, non si cambia. Così Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera e amministratore delegato di Rcs in cerca di nuovi ricavi a costi più o meno invariati, ha deciso di impiegare molti dei suoi giornalisti per riproporre il master in giornalismo "Scrivere e Fare Giornalismo Oggi", appuntamento formativo arrivato alla terza edizione.

Il master nasce dall’idea di creare un percorso unico di specializzazione e approfondimento per chi desidera apprendere le tecniche di comunicazione attingendo dall’insegnamento di autorevoli giornalisti e firme del Corriere della Sera, direttori di prestigiose testate del gruppo Rcs in Italia e Spagna, giornalisti e direttori televisivi di La7.

Qualche nome? Dalla top five di direzione di Via Solferino (Luciano Fontana, Barbara Stefanelli, Daniele Manca, Venanzio Postiglione e Giampaolo Tucci) fino al direttore del Tg di La7 Enrico Mentana e al quotidiano spagnolo El Mundo, Francisco Rosell.