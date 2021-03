Cucinelli: -10,5% ricavi 2020 a 544 milioni, utile netto scivola a 2,7 milioni

Brunello Cucinelli ha chiuso il 2020 con ricavi netti pari a 544 milioni di euro, con un calo del -10,5% a cambi correnti e pari al -9,9% a cambi costanti. I ricavi del secondo semestre 2020 in progressiva crescita, con un incremento a cambi correnti pari al +7,1%. L'ebitda normalizzato e' stato di 41,8 milioni di euro, rispetto ai 106,1 milioni del 2019. Il risultato netto e' stato negativo per 32,1 milioni, rispetto ai 53,1 milioni del 2019, che comprendevano i benefici fiscali derivanti dal c.d. 'Patent Box' per un ammontare di 5,7 milioni. L'aliquota fiscale e' pari al 5,1%, rispetto al -23,3% del 2019 (-30,9% escludendo il beneficio fiscale del Patent Box).

L'utile netto normalizzato e' pari a 2,7 milioni, rispetto a 49,3 milioni del 20199. La nota del'azienda di moda sottolinea che l'anno scorso la societa' ha realizzato importanti investimenti pari a 51,6 milioni nel 2020, in linea con quanto progettato prima della pandemia. La posizione finanziaria netta caratteristica e' stata di 93,5 milioni di euro. IL cda ha convocato l'assemblea dei soci per il prossimo 19 aprile.

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, ha commentato: 'Proprio in questi giorni mi pare molto forte l'idea a livello globale che tra qualche mese si possa tornare alla nostra normale qualita' della vita. Con questa convinzione e grazie all'importante quantita' di ordini in portafoglio derivanti dalle collezioni Autunno-Inverno 2021, considerate 'pare' unanimemente 'bellissime' sia dai clienti che dalla stampa specializzata mondiale, progettiamo questo 'anno del riequilibrio' con un'importante crescita del fatturato tra il 15% ed il 20%, e immaginiamo come da nostro progetto decennale 2019-2028 un anno 2022 con una crescita intorno al 10%".