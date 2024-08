Dal gps ai macchinari autonomi: l'IA per un'agricoltura senza sprechi e più green

Agricoltura intelligente, dai dati al piatto

L'intelligenza artificiale è nota soprattutto per l'elaborazione del linguaggio. Ma ha anche il potenziale per migliorare la produttività in una serie di settori, tra cui l'agricoltura. Grazie a sofisticati algoritmi e all'apprendimento automatico, l'IA sta fornendo soluzioni ad alcuni dei problemi più impellenti dell'agricoltura moderna, trasformando le pratiche tradizionali in operazioni altamente efficienti e data- driven.

Nonostante il suo merito di alimentare una popolazione mondiale in costante aumento, l'agricoltura moderna deve affrontare sfide significative a causa dell'uso intensivo di fertilizzanti e pesticidi chimici e della dipendenza dal lavoro manuale, come ad esempio il diserbo. L'uso ampio e non specifico di fertilizzanti e pesticidi non solo danneggia l'ambiente, ma fa anche aumentare i costi dell'agricoltura. Nell'UE, ad esempio, l'obiettivo è ridurre l'uso dei pesticidi del 50% entro il 2030. A complicare ulteriormente la capacità degli agricoltori di sostenere le proprie attività è la carenza e l'aumento dei costi della manodopera, una componente fondamentale dell'agricoltura tradizionale. Gli studi dimostrano che nell'ultimo decennio il settore agricolo ha perso 2,5 milioni di lavoratori in tutta l'UE. Questa combinazione di problematiche richiede soluzioni innovative in grado di ottimizzare l'uso delle risorse e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Le aziende innovative hanno investito nell'intelligenza artificiale e nelle tecniche di agricoltura di precisione. Queste aziende hanno integrato l'apprendimento automatico, i sensori avanzati e l'analisi dei dati nelle loro attrezzature agricole e nei sistemi di gestione, migliorando in modo significativo la produttività. L'introduzione del Global Positioning System (GPS) all'inizio del secolo ha portato a significativi progressi tecnologici nell'agricoltura di precisione, consentendo, ad esempio, l'utilizzo di macchine autonome che lavorano sul campo senza la necessità di un conducente. Le tecnologie possono diffondersi rapidamente. A seconda della regione, più della metà e fino al 90% della superficie coltivata viene coltivata con sistemi autoguidati.

In combinazione con sensori avanzati e algoritmi di apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale consente l'applicazione precisa e tempestiva di fertilizzanti e pesticidi. Le colture ricevono l'esatta quantità di nutrienti e protezione di cui hanno bisogno, riducendo al minimo gli sprechi e l'impatto ambientale. L'IA ha anche il potenziale per migliorare gli alimenti, che sono un fattore fondamentale per la salute umana. Un esempio interessante è quello di un grande produttore di materie prime che coopera con un'azienda di tecnologia alimentare per sviluppare nuovi ingredienti “microbiomici” destinati a migliorare il sistema immunitario dei consumatori.

L'intelligenza artificiale offre anche una valida alternativa al lavoro manuale. Macchine autonome dotate di intelligenza artificiale possono svolgere diversi compiti tradizionalmente svolti da lavoratori umani, come piantare, raccogliere e diserbare.

Molti studi hanno confermato il ruolo della tecnologia agricola come opportunità senza precedenti per un cambiamento trasformativo lungo la catena del valore agricolo. Nuove ricerche sull'uso dell'intelligenza artificiale in agricoltura hanno rivelato un uso due volte più efficiente dell'acqua, una riduzione significativa dell'uso di pesticidi e un miglioramento fino al 25% della resa dei raccolti. Questi risultati sottolineano la potenzialità della tecnologia e le interessanti opportunità per chi investe in aziende che sviluppano tecnologie sostenibili per l'agricoltura.