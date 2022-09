Dal Mef nuova emissione di titoli di Stato

Nuova emissione di titoli di Stato

Il ministero dell'Economia ha disposto l'emissione di Btp e Ccteu fino a 6,25 miliardi di euro per l'asta a medio lungo termine in programma il 29 settembre con regolamento 3 ottobre. In particolare, ai risparmiatori saranno offerti Btp a 5 anni tra 2,25 e 2,75 miliardi, Btp a 10 anni tra 2 e 2,5 miliardi e Ccteu a 7 anni tra 750 milioni e un miliardo. I tassi di partenza previsti per il Btp a 5 e 10 anni saranno rispettivamente del 2,65 e del 2,5%.