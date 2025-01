I dati dell’energia in Italia: provenienza e consumi del 2024 e previsioni sul 2025

Il 2024 si conferma un anno davvero complicato per il mercato energetico italiano. Aumento delle bollette di luce e gas, caro energia, inflazione e fattori geopolitici mondiali stanno pesando molto sui costi per famiglie, imprese e condomìni. Le fonti rinnovabili, nel frattempo, crescono notevolmente, ma il gas naturale e i combustibili fossili continuano a influenzare la spesa complessiva. In questo articolo vediamo i dati più recenti sul fabbisogno, la provenienza e i consumi di energia elettrica e gas nel 2024, e diamo uno sguardo alle previsioni per il 2025 e alle strategie utili per risparmiare e diminuire la dipendenza dai combustibili fossili.

1. Bollette luce e gas 2024-2025: il quadro generale

Secondo le ultime stime, il prezzo dell’energia elettrica dovrebbe crescere del 30% nel 2024, mentre il gas naturale potrebbe aumentare mediamente del 28% (basato sull’indice PSV), con un picco storico previsto proprio durante l’inverno. Questo significa spese più alte per le famiglie italiane, che secondo diverse stime, come Facile.it, potrebbero vedere un aumento annuo di circa 272 euro per nucleo familiare, ossia un +11% sul totale di luce e gas.

1.1 Impatto sulle famiglie

Energia elettrica: +96 euro l’anno, per un costo medio annuo di circa 921 euro. Gas naturale: +176 euro, portando la spesa totale a 1.920 euro. Questi rincari colpiscono soprattutto le famiglie con contratti a prezzo indicizzato, cioè quelli soggetti alle fluttuazioni dei mercati internazionali. È una situazione che mette davvero a dura prova il bilancio domestico.

1.2 Aumento dei costi per i condomìni

Anche i condomìni non sono immuni dagli aumenti. Per la stagione termica 2024/2025, si prevedono incrementi fino al 27% per il gas e attorno al 9% per l’energia elettrica, secondo quanto riportato da EnergyUp. La situazione geopolitica complessa, la riduzione delle forniture di gas russo e il crescente ricorso al Gas Naturale Liquefatto (GNL) incidono pesantemente sui costi condominiali. Inoltre, oneri di trasporto e oneri di sistema alzano ulteriormente le bollette. È una vera sfida per molti.

2. Perché i prezzi dell’energia sono in aumento?

Secondo l’analisi del think tank italiano ECCO, le principali cause dell’incremento dei prezzi del gas (che ha raggiunto i 48 €/MWh) sono:

Instabilità geopolitica: riduzione dell’offerta da parte di Paesi fornitori e aumento della competizione internazionale per il GNL.

Temperature invernali rigide: un inverno più freddo rispetto al 2023 incrementa i consumi di riscaldamento.

Inefficienza energetica: l’elevato numero di abitazioni in classe energetica G o comunque poco efficienti pesa sui consumi e sulle spese.

Questi fattori combinati rendono il quadro molto difficile da gestire per tutti.

3. Focus sull’efficienza energetica: la chiave per ridurre le bollette

I dati di ECCO sottolineano che una casa in classe A può ridurre la bolletta del gas fino al 60-65% rispetto a una in classe G, con un risparmio annuo che può arrivare a 1.400 euro. Gli incentivi statali, come l’Ecobonus, sono fondamentali per sostenere la transizione energetica, ma la loro discontinuità potrebbe frenare le famiglie nell’investire in interventi di riqualificazione (isolamento termico, serramenti più performanti, sostituzione caldaie, ecc.).

Oltre a ridurre i costi, l’efficienza energetica porta benefici ambientali (meno emissioni) ed economici (maggiore occupazione e filiera produttiva più competitiva). È una vittoria su più fronti!

4. Come risparmiare sulle bollette luce e gas

Ecco alcune strategie pratiche per limitare l’impatto dei rincari:

Confronto tariffe : Esamina le offerte del mercato libero confrontando attentamente la componente fissa e quella variabile nella “bolletta di dettaglio”.

: Esamina le offerte del mercato libero confrontando attentamente la componente fissa e quella variabile nella “bolletta di dettaglio”. Tariffe a prezzo bloccato : In contesti di grande volatilità, stipulare un contratto con prezzo bloccato può offrire una protezione temporanea da ulteriori rialzi.

: In contesti di grande volatilità, stipulare un contratto con prezzo bloccato può offrire una protezione temporanea da ulteriori rialzi. Riqualificazione energetica : Migliora l’isolamento termico, installa serramenti ad alta efficienza, sostituisci caldaie obsolete e sfrutta gli incentivi statali (Ecobonus, Superbonus, ecc.).

: Migliora l’isolamento termico, installa serramenti ad alta efficienza, sostituisci caldaie obsolete e sfrutta gli incentivi statali (Ecobonus, Superbonus, ecc.). Monitoraggio consumi con dispositivi smart: Un termostato intelligente o un sistema di gestione energetica consente di ottimizzare i consumi, evitando sprechi di gas ed energia elettrica.

Piccoli passi possono fare una grande differenza!

5. I dati sulla produzione e sui consumi elettrici nel 2024 (Fonte: Terna)

5.1 Consumi elettrici e fabbisogno

Fabbisogno ottobre 2024: 25,5 miliardi di kWh, sostanzialmente stabile rispetto a ottobre 2023 (+0,2%).

Variazione territoriale: +1% al Nord, -0,2% al Centro e -1,4% al Sud/Isole.

Saldo estero: copre il 16,3% della domanda complessiva; in calo del 12,8% rispetto a ottobre 2023.

Nei primi dieci mesi del 2024, il fabbisogno nazionale è cresciuto del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

5.2 Produzione nazionale e fonti rinnovabili

La produzione nazionale copre l’83,7% del fabbisogno di ottobre, con un ruolo crescente delle fonti rinnovabili (41,2% della domanda di ottobre contro il 35,3% di un anno prima). Grande balzo della produzione idrica (+55,9%) e lieve aumento del fotovoltaico (+1,4%), mentre cala il termoelettrico (-6%), l’eolico (-26,5%) e il geotermico (-4,8%).

5.3 Nuova capacità rinnovabile: +6 GW in 10 mesi

Da gennaio a ottobre 2024, in Italia si sono installati 6.042 MW di nuova capacità da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico con +5.482 MW). Il totale di potenza installata da rinnovabili raggiunge i 75,2 GW (35,8 GW solo di solare, 12,9 GW di eolico).

È un progresso significativo, anche se c'è ancora molta strada da fare.

6. Energia e costi complessivi: la “bolletta italiana” a 48,5 miliardi

Secondo i dati di Unem (Unione energie per la mobilità), la spesa complessiva per le forniture energetiche dell’Italia (bolletta energetica) nel 2024 è scesa a 48,5 miliardi di euro, con un calo di 18,6 miliardi rispetto al 2023 (-28%). Questo miglioramento deriva in gran parte dalla flessione delle quotazioni internazionali di petrolio e gas, che rappresentano storicamente la maggior voce di importazione del Paese.

6.1 Mix energetico

Petrolio : rimane la prima fonte di energia, con un peso di circa il 39%.

: rimane la prima fonte di energia, con un peso di circa il 39%. Gas naturale : secondo posto, in leggero calo (-0,7% rispetto al 2023).

: secondo posto, in leggero calo (-0,7% rispetto al 2023). Rinnovabili : segnano la crescita più significativa (+12%) grazie a idroelettrico e fotovoltaico, che hanno compensato le leggere riduzioni di eolico e geotermico.

: segnano la crescita più significativa (+12%) grazie a idroelettrico e fotovoltaico, che hanno compensato le leggere riduzioni di eolico e geotermico. Carbone: in netto crollo (-63% rispetto al 2023), con un contributo ridotto all’1% della generazione elettrica.

6.2 Consumi petroliferi

I consumi petroliferi complessivi sono aumentati dell’1,7% rispetto al 2023, sostenuti da benzina (+5,8%) e carboturbo (+10,2%), specie nel settore della mobilità e del turismo. Questi dati superano perfino i livelli pre-pandemia (2019).

7. Previsioni per il 2025

Guardando al futuro, diversi analisti e think tank concordano su alcuni possibili scenari:

Prezzi ancora volatili : L’instabilità geopolitica e la domanda internazionale di gas e petrolio potrebbero mantenere elevati i costi per famiglie e imprese.

: L’instabilità geopolitica e la domanda internazionale di gas e petrolio potrebbero mantenere elevati i costi per famiglie e imprese. Forte spinta sulle rinnovabili : Già nel 2024, l’Italia ha visto un’accelerazione nell’installazione di impianti fotovoltaici e idroelettrici. Nel 2025, ci si aspetta una crescita ancora più sostenuta.

: Già nel 2024, l’Italia ha visto un’accelerazione nell’installazione di impianti fotovoltaici e idroelettrici. Nel 2025, ci si aspetta una crescita ancora più sostenuta. Efficienza energetica e incentivi : I provvedimenti governativi per la riqualificazione degli immobili potrebbero diventare centrali per ridurre la domanda energetica e il peso in bolletta.

: I provvedimenti governativi per la riqualificazione degli immobili potrebbero diventare centrali per ridurre la domanda energetica e il peso in bolletta. Riduzione dell’uso del carbone e spinta alle biomasse: Si prevede un ulteriore calo dell’uso del carbone nel mix energetico italiano, mentre l’evoluzione delle biomasse potrebbe contribuire a un maggiore equilibrio del mix.

8. Strategie nazionali e priorità politiche

Organizzazioni come il Coordinamento FREE hanno evidenziato come la questione energetica debba essere una priorità assoluta nell’agenda politica italiana. Nel 2024, i picchi di prezzo hanno aggravato l’inflazione e ridotto la competitività delle imprese, mostrando la vulnerabilità del Paese. Aumentare la quota di energia rinnovabile è visto come la chiave per abbassare i costi e raggiungere una maggiore stabilità del sistema elettrico.

In parallelo, l’Italia rimane fortemente dipendente dal gas naturale: un mix più bilanciato, con rinnovabili e sistemi di accumulo (batterie utility scale), è fondamentale per abbassare i costi e contenere i rischi di approvvigionamento.

9. Conclusioni

Il 2024 ha segnato un crocevia importante per il settore energetico italiano, tra bollette in aumento, crescita delle rinnovabili e una rinnovata attenzione agli interventi di efficienza energetica. Il 2025 si prospetta ancora sfidante, con prezzi potenzialmente volatili e la necessità di accelerare la transizione verso fonti più pulite.

Per imprese, famiglie e condomìni, adottare strategie concrete (come offerte a prezzo bloccato, interventi strutturali di riqualificazione e l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e gestione smart) può fare la differenza nel contenere i costi. Sul versante istituzionale, invece, è imprescindibile rafforzare gli incentivi e le politiche di ampio respiro per la decarbonizzazione, promuovendo la crescita delle energie rinnovabili e il potenziamento delle infrastrutture di accumulo.

In sintesi, i dati dell’energia in Italia per il 2024 mostrano luci e ombre: da un lato aumenta la pressione sulle famiglie a causa dei rincari, dall’altro la transizione energetica accelera, con segnali incoraggianti nella produzione di energia rinnovabile. L’anno 2025 sarà decisivo per consolidare questi trend positivi e mitigare i costi, rendendo l’Italia più resiliente alle sfide globali del settore energetico.