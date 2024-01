DayDayCook rileva l’italiana G.L.Industry: operazione da 9,3 mln di dollari

DayDayCook investe 9,3 milioni di dollari per la maggioranza in G.L. Industry

DayDayCook, società quotata al New York Stock Exchange operante nel settore del food consumption basato sui contenuti, acquisisce il 51% di G.L. Industry, produttore italiano di piatti pronti asiatici. Lo si legge su Pambianconews. L'affare, del valore di circa 9,3 milioni di dollari (8,4 milioni di euro), sarà finanziato mediante una combinazione di cash e azioni di DayDayCook.

L'obiettivo dell'acquisizione, che si concluderà nel primo trimestre del 2024, è promuovere l'espansione internazionale di DayDayCook. G.L. Industry, specializzato nella produzione di cibi asiatici pronti per la cottura e il riscaldamento, distribuisce i suoi prodotti in private label e attraverso i marchi Asiamama e Sushimama in oltre settemila punti vendita. La società, fondata da Cristian Lin nel 2014 a Reggio Emilia, gestisce due impianti di produzione e ha recentemente investito in tecnologie all'avanguardia. Nel 2023, il fatturato si è attestato a circa 10 milioni di euro.Una volta completata l'operazione, Cristian Lin manterrà il ruolo di CEO di G.L. Industry.

D'altro canto, DayDayCook, fondata nel 2012 da Norma Chu come piattaforma per la diffusione di contenuti sulla cultura culinaria asiatica, si è evoluta nel tempo producendo e vendendo piatti pronti da riscaldare, prima di quotarsi in borsa. Norma Chu, CEO di DayDayCook, ha dichiarato che l'acquisizione di G.L. Industry amplia la presenza della società nel mercato europeo. "Questo sottolinea ulteriormente il nostro impegno ad espanderci in tutto il mondo e in nuovi mercati, portando ai nostri clienti delizie culinarie diverse”, aggiunge.