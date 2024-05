Dazi al 100% sulle auto elettriche cinesi, il pugno di ferro di Biden

Biden annuncia dazi al 100% sulle auto elettriche cinesi

La scure di Joe Biden sulle auto elettriche cinesi. Il presidente si appresta ad annunciare un forte aumento dei dazi sulle vetture elettriche made in China: passeranno dall'attuale 25% a quasi il 100%, ovvero quadruplicheranno.

Come scrive l’Ansa, nel mirino dell'amministrazione ci sono anche altri prodotti verdi cinesi, dalle celle solari e alle batterie, passando per i minerali essenziali per la loro produzione.

La stretta, riporta il Wall Street Journal, è attesa per martedì quando la Casa Bianca dovrebbe annunciare l'esito della revisione durata anni sulle sanzioni imposte dell'ex presidente Donald Trump su 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi.

Mentre il suo predecessore aveva optato per dazi generalizzati, Biden è per un approccio più mirato che punta a proteggere l'industria nascente dell'energia pulita americana dal boom delle esportazioni cinesi.

La decisione di Biden affonda comunque le radici anche in motivazioni prettamente politiche, quali le prossime elezioni. Trump ha già detto di voler imporre dazi del 60% o più alti su tutte le importazioni cinesi, in una mossa destinata a esacerbare la guerra commerciale con Pechino. L'ex presidente ha inoltre messo in guardia l'industria automobilistica americana su un possibile "bagno di sangue" nel caso in cui dovesse perdere in novembre.