Trump ferma tutti i pacchi provenienti dalla Cina. Crollano le azioni dell'e-commerce di Pechino

Dazi, la guerra tra Usa-Cina: stop a tutti i pacchi provenienti da Pechino

La guerra dei dazi è ufficialmente iniziata, dopo le minacce a Canada e Messico, Trump è passato ai fatti con la Cina e ha deciso di cominciare dalle Poste statunitensi (Usps). La notizia ha del clamoroso, non verranno più accettati pacchi provenienti da Cina e Hong Kong. La mossa del presidente americano ha due obiettivi, imporre dazi a Pechino del 10% su tutte le spedizioni e soprattutto fermare il traffico illegale di Fentanyl. Usps ha fatto sapere che "la posta ordinaria non sarà toccata" dal blocco. Ma subito dopo la comunicazione sui dazi e il blocco delle spedizioni, le azioni delle società cinesi di e-commerce sono crollate dopo l'annuncio. Nelle scorse ore c'era stata la risposta della Cina, ed era stata altrettanto dura nei confronti degli Stati Uniti.

Il colpo più duro da parte della Cina - riporta Il Corriere della Sera - riguarda l’annuncio del controllo delle proprie esportazioni di alcuni metalli essenziali per la produzione di industrie statunitensi ad alta tecnologia, nel campo dell’elettronica, dell’aviazione e della difesa. Nell’elenco spicca il tungsteno, che viene impiegato nelle munizioni studiate per perforare i corazzati. L’80% del tungsteno è prodotto in Cina. I minerali inseriti nella lista della rappresaglia mostrano che Pechino ha molte carte da giocare. I dazi sull’export americano dovrebbero entrare in vigore il 10 febbraio. Non una rappresaglia immediata, dunque. A Pechino hanno sicuramente notato che Trump ha ritardato di un mese le sanzioni nei confronti di Messico e Canada, dopo aver parlato con i leader dei due Paesi confinanti. Si attende una telefonata tra Trump e Xi Jinping.