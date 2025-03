Dazi, l'Europa sferra il contraccolpo a Trump: carne, latticini, verdure e... tutti i prodotti nel mirino delle tariffe

Bruxelles risponde a Trump: ecco tutti i prodotti colpiti dai dazi

L'Unione Europea ha dichiarato guerra commerciale agli Stati Uniti, e la risposta non potrebbe essere più chiara. Dopo che Washington ha imposto dazi del 25% su acciaio e alluminio europei, Bruxelles non ha perso tempo sbloccando quelle tariffe che erano state sospese in un accordo del 2018 e 2020, per un valore di circa 4,5 miliardi di euro. Ma non si ferma qui.

L’Ue si prepara anche a mettere sul piatto una lista di beni americani da colpire che potrebbe arrivare a un totale di 21 miliardi di euro. Un approccio intelligente, dicono da Bruxelles, per infliggere danni significativi agli Stati Uniti senza fare il minimo danno alla propria industria.

La lista dei prodotti nel mirino è lunga e strategica. Soia, carne bovina, pollame, Harley-Davidson, prodotti industriali, ma anche il legno, fondamentale per Stati come la Georgia e l'Alabama. E ancora: frutti di mare, noci, uova, latticini, zucchero e verdure fino ad arrivare a tessuti, pelletteria, elettrodomestici. Settori cruciali per l'economia americana, e soprattutto per gli Stati politicamente più sensibili. Bruxelles ha deciso di colpire dove fa male, con precisione chirurgica, mirando agli Stati chiave per il Partito Repubblicano, come il Nebraska e il Kansas, senza danneggiare l'Europa.

Il pacchetto di misure, che entra in vigore a metà aprile, è stato definito "equilibrato", ma il messaggio è forte: l'Ue non è disposta a subire le misure di Trump passivamente. La porta per i negoziati è ancora aperta, ma se Washington non cede, l'Europa è pronta a fare causa, a difendersi, a reagire. E non sono solo gli Stati Uniti ad avere paura. Anche il Canada si è preparato a rispondere con dazi per 20,7 miliardi di dollari statunitensi.