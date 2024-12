De Benedetti, la diagnostica medica non un grande affare per l'Ingegnere. Persi oltre 100 mila euro dalla sua società

De Benedetti, la diagnostica medica non un grande affare per l'Ingegnere

La diagnostica medica non è un grande affare per Carlo De Benedetti. L’Ingegnere, 90 anni da poco compiuti, è infatti azionista tramite la sua società inglese Pyxis Investmens Strategies con oltre il 62% del veicolo italiano Ma.Cri. che possiede il 70% della società di diagnostica Impact Lab, di cui è socio di minoranza e di entrambe è presidente Rosario Bifulco, imprenditore napoletano con molti business nel mondo della sanità, fra l'altro vice presidente di Pierrel e consigliere della Humanitas dei Rocca.

Ebbene il bilancio del 2023 di Impact Lab approvato da poco s’è chiuso con ricavi più che dimezzati anno su anno da 341mila a 106mila euro e con una perdita di 126mila euro di poco inferiore al rosso di 146mila euro del 2022.

Impact Lab detiene (senza però redigere il consolidato) il 100% di Toma Advanced Biomedical Assays, un gruppo di laboratori medici con 88 addetti che nel 2023 ha fatturato oltre 15 milioni in calo dagli oltre 16 milioni dell’anno prima e ha chiuso in perdita per quasi un milione, disavanzo tutto ripianato attingendo alle riserve. A inizio di quest’anno Impact Lab ha acquisito Biobeta, laboratorio medico di Cesano Maderno fondato da Vito Tantalo, per 2,7 milioni.

Va segnalato che De Benedetti è rappresentato nel consiglio d'amministrazione di Ma.Cri. da Giovanni Canetta Roeder, già nel cda di Editoriale Domani, che edita il quotidiano "Domani " e di proprietà dell'Ingegnere.