De Nora, l'idrogeno italiano sbarca in Borsa con Snam: verso un'Ipo da 5 mld

La multinazioanale è controllata per il 64% dall'omonima famiglia e partecipata da Snam con il 34%

De Nora si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Il Cda della multinazionale, leader nella produzione di elettrodi per applicazioni industriali elettrochimiche, fondamentali per aumentare le performance e la competitività dell’idrogeno prodotto attraverso elettrolisi alcalina, ha avviato l'iter per la quotazione sull'Euronext Milan e la richiesta a Consob di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo. L'azienda è controllata dall'omonima famiglia con il 64% delle quote e partecipata da Snam con il 34%: tra i due gruppi c'è anche una partnership industriale.

L'operazione, secondo quanto ricostruito da Radiocor, sarà mista: parte in aumento di capitale e parte in vendita di azioni. Ma nella compagine azionaria resteranno entrambi i soci , e dovrebbe valere attorno a 5 miliardi di euro. Tempi tecnici permettendo, l'Ipo coordinata da Credit Suisse e Goldman Sachs dovrebbe svolgersi a maggio e, in linea con le recenti tendenze di mercato, potrebbe essere rivolta agli investitori istituzionali, sottolinea l'agenzia di stampa economica Radiocor.