Debito, gli Usa schivano lo shutdown. Biden firma il disegno legge

Il presidente Usa, Joe Biden, ha firmato il disegno di legge che estende i finanziamenti governativi fino al 3 dicembre, evitando uno shutdown parziale del Governo poche ore prima che il finanziamento attuale scadesse, a mezzanotte. Il disegno di legge è stato approvato sia alla Camera che al Senato con sostegno bipartisan ieri.

La legislazione, che comprende anche 28,6 miliardi di dollari per gli aiuti di emergenza in caso di calamità e 6,3 miliardi di dollari per ricollocare i profughi afghani, è passato con 65 voti a favore e 35 contrari al Senato e con 254 voti a favore e 175 contrari poche ore dopo alla Camera. I democratici avevano inizialmente cercato di allegare la sospensione del tetto del debito al disegno di legge per finanziare il Governo, ma i repubblicani si sono rifiutati di votare per aumentare il tetto del Governo, vanificando tale sforzo al Senato.

La battaglia partigiana sul debito, che il Congresso deve risolvere prima che il Governo esaurisca le sue riserve di cassa il 18 ottobre, ha spinto i legislatori ad arrivare fino alla scadenza dei finanziamenti governativi, fissata per il primo ottobre, sebbene il Congresso spesso estenda la spesa pubblica all'ultimo minuto. Anche un breve shutdown avrebbe causato il congedo di centinaia di migliaia di lavoratori federali, ma sarebbero proseguite le attivita' critiche come la sicurezza delle frontiere e le operazioni aeroportuali. L'Ufficio di Gestione e Bilancio ha iniziato a prepararsi all'inizio di settembre per un possibile esaurimento dei fondi.

Le agenzie federali hanno piani di emergenza dettagliati che specificano quali dipendenti sarebbero licenziati e quali potrebbero dover continuare a lavorare, nonche' quali funzioni dell'agenzia verrebbero temporaneamente interrotte e quali continuerebbero. Gli emendamenti repubblicani al disegno di legge che il Senato ha votato ieri hanno cercato di limitare l'ammissibilita' degli sfollati afghani ai benefici del Governo, di impedire che i fondi federali vengano utilizzati per l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 e di tagliare gli stipendi dei legislatori se non fosse approvata la legge sulla spesa in tempo.

Ognuna delle misure e' stata bocciata. La spinta per mantenere il Governo in funzione arriva nel mezzo di uno sforzo per approvare una legge sulle infrastrutture da circa 1.000 miliardi di dollari. Il pacchetto, approvato al Senato con ampio sostegno bipartisan, e' coinvolto in un braccio di ferro tra le ali moderate e progressiste del partito democratico. I progressisti minacciano di bloccare il disegno di legge sulle infrastrutture a meno che i membri moderati non accettino di sostenere un disegno di legge separato e piu' ampio incentrato sul cambiamento climatico e l'assistenza sociale.