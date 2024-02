Debito pubblico sanato dalle monete da collezione? Se lo Stato chiedesse di...

Debito pubblico sanato dalle monete da collezione?

Credo che in Italia in fatto di fantasia non ci batta nessuno.

Ho avuto modo di rivedere questo intervento Monete da collezione - YouTube dell'Ing. Fabio Conditi dell'Associazione MONETA POSITIVA dove sono riusciti a far inserire nella Legge di Bilancio 2024 il seguente art. 15 che: “autorizza l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete con corso legale di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l’attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza. A questo scopo il comma 1 sostituisce il primo periodo dell’articolo 87, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) al fine di autorizzare la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro”.

Non si sono fermati qui ed è stato aggiunto all'art. 2 della legge 13 luglio 1966 n. 55: il 10-ter. “L'Istituto è il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso”. Cosa significa tutto ciò? Ebbene, lo Stato Italiano può emettere denaro sia in forma fisica, con le monete per collezione, sia informa digitale. Veramente brillante. Ora veniamo al punto.

Sarebbe possibile ridurre se non addirittura cancellare il debito pubblico? Faccio un esempio un po' stressato. In questo momento il debito pubblico è di 2.882,8 miliardi di euro, così composto:





Supponiamo che lo Stato chieda al Poligrafico di “stampare” 3.000.000.000 (tre miliardi) di euro in monete da collezione da 1.000 euro, in questo caso potrebbe disporre di 3.000.000.000.000 (3 trilioni di euro) rimborsando anticipatamente tutto il Debito Pubblico. Naturalmente questo lo potrebbero fare anche tutti i Paesi che adottano l'euro. FANTASCIENZA? Non voglio dilungarmi oltre perché mi piacerebbe tanto fosse aperto un dibattito, coinvolgendo tutti Stato, politici, risparmiatori ecc., magari con una semplicemente una domanda: è possibile?