Decathlon lancia la sua linea "Orbita": svelata la nuova strategia del brand

La grande azienda nel settore dell'abbigliamento sportivo, Decathlon, ha lanciato la sua nuova era presentando il marchio e il logo "Orbita". Questa novità è stata resa nota dall'Economia del Corriere. Il nuovo logo segna un cambiamento significativo nell'approccio di Decathlon: non è più solo un rivenditore di prodotti altrui, ma produce la maggior parte delle sue merci sotto il proprio marchio. Questa strategia di cambiamento si basa su tre pilastri: migliorare l'esperienza del cliente, impegnarsi per la sostenibilità e modernizzare l'azienda nel complesso. Barbara Martin Coppola, CEO globale di Decathlon, afferma: "Oggi più che mai, il mondo ha bisogno dello sport. Ha il potere di unire le persone e migliorare la loro salute, sia fisica che mentale. Noi di Decathlon lavoriamo ogni giorno per avere un impatto positivo sulle persone, sulla società e sul pianeta".

Decathlon mira a semplificare il suo portafoglio di marchi, focalizzandosi su categorie specializzate come montagna, acqua, ciclismo all'aperto, fitness, sport di squadra e altro ancora. Martin Coppola spiega: "Stiamo enfatizzando la nostra identità e l'innovazione nei prodotti. Ora, l'80% dei nostri articoli è prodotto internamente". Nonostante questa attività interna, Decathlon continua a collaborare esternamente, come dimostrato dalla recente partnership con Bergfreunde GmbH, un rivenditore online specializzato in sport di montagna. L'azienda opera in 70 paesi con un fatturato di 15,4 miliardi di euro e oltre 104.000 dipendenti. Decathlon si impegna anche per la sostenibilità, con l'obiettivo di diventare Net Zero entro il 2050 e ridurre le emissioni di CO2.

"Lavoriamo con fornitori e partner per promuovere la sostenibilità lungo tutta la catena di approvvigionamento", dichiara la CEO. Il modello aziendale di Decathlon abbraccia l'economia circolare, con un focus sul riciclo, il noleggio e il mercato dell'usato. Martin Coppola conclude: "Vogliamo rendere la sostenibilità accessibile a tutti. Ad esempio, abbiamo già lanciato sul mercato la prima scarpa completamente riciclabile al prezzo di 20 euro". L'Italia gioca un ruolo cruciale in questo nuovo percorso. "L'Italia è un punto di riferimento per il design e lo stile. Inoltre, nel nostro Paese nascono quattro marchi del gruppo", afferma Martin Coppola. Decathlon è un marchio globale, con una vasta rete di negozi e un impegno a rendere lo sport accessibile a tutti.

L'azienda sta anche puntando sul digitale, con un rinnovamento del suo sito e-commerce per offrire un'esperienza di acquisto fluida ai clienti. La supply chain digitale di Decathlon è stata ottimizzata con strumenti avanzati di intelligenza artificiale, consentendo previsioni precise e una migliore gestione degli stock. Presto, più di 1.700 negozi in tutto il mondo offriranno un'esperienza di shopping completamente rinnovata, garantendo una navigazione intuitiva e una maggiore visibilità dei prodotti.