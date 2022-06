Del Vecchio, dalla povertà al design: chi era il re degli occhiali Luxottica

Leonardo Del Vecchio, chi era il presidente dell'impero EssiluxLuxottica

“Uno su mille ce la fa”. Così cantava Gianni Morandi nel 1985 quando in preda a un periodo di silenzio dalla musica cercava il suo “riscatto”. La stessa rivincita che, in ambito imprenditoriale, ha conquistato passo dopo passo Leonardo Del Vecchio. Un vero e proprio “self made man” che dalla povertà delle case popolari all'orfanotrofio, da una bottega in periferia a una fabbrica nelle Dolomiti, è riuscito a diventare il numero uno, con un'idea fissa in testa: essere il più bravo.

Il patron di Luxottica, spentosi oggi all'età di 87 anni, oltre lasciarsi alle spalle un "impero" economico non indifferente, dona alle nuove generazioni una lezione imprenditoriale da manuale. In un paese dove il capitalismo familiare è ancora molto radicato, Del Vecchio è l'esempio di chi ha avuto il coraggio di sparigliare le carte, affermandosi nel panorama economico come un vero e proprio boss di stampo anglosassone.

Leonardo Del Vecchio, dalla bottega di Agordo alla conquista di WS: la lezione del self made man