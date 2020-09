Del Vecchio scommette ancora sul turismo. Covivio compra 8 hotel per 573 mln

Covivio, l'ex Fonciere des Regions controllata col 28,45% dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio, attraverso la sua controllata Covivio Hotels detenuta al 43,3% ha perfezionato l'acquisizione di un portafoglio di 8 hotel situati in importanti destinazioni turistiche europee, a Roma, Firenze, Venezia (2), e anche Nizza, Praga e Budapest (2), per una somma di 573 milioni di euro (248 milioni di euro di pertinenza del gruppo), compresi 86 milioni di euro di lavori sugli immobili. Questo portafoglio, che comprende immobili di fascia alta in location prime, si legge in una nota, conta diversi hotel di pregio come Palazzo Naiadi a Roma, il Carlo IV a Praga, l'hotel Plaza a Nizza o ancora il NY Palace a Budapest.

Con un totale di 1.115 camere, gli hotel saranno gestiti dal gruppo NH Hotel nell'ambito di una locazione a lungo termine triple net, con un canone variabile che prevede un minimo garantito, con un rendimento minimo del 4,7%. L'accordo ha una durata iniziale di 15 anni, prolungabile a 30 anni su richiesta del gruppo NH Hotel.

Sei hotel sono attualmente aperti e saranno oggetto di lavori connessi al cambiamento di insegna (per circa 30 milioni di euro). Gli hotel di Firenze e Nizza, attualmente in corso di ristrutturazione (con una previsione di circa 56 milioni di euro di capex), riapriranno rispettivamente entro la fine del 2020 e nel secondo semestre 2021. Grazie alla forte partnership di lungo termine, Covivio e il gruppo NH Hotel hanno completato questa acquisizione che era stata annunciata lo scorso gennaio e rinviata a settembre a causa dell'emergenza sanitaria.

Avviata nel 2014, la collaborazione con NH e' iniziata con l'acquisizione di un hotel in centro ad Amsterdam ed e' proseguita, tra il 2016 e il 2018, con l'acquisto di 10 hotel in Germania, nei Paesi Bassi e in Spagna. Un patrimonio sempre piu' strategico per i grandi operatori alberghieri. "Con questa acquisizione - sottolinea la nota - Covivio consolida la propria posizione di leadership nel mercato immobiliare alberghiero, con un patrimonio di 6,8 miliardi di euro (2,6 miliardi di euro di pertinenza del gruppo) nel centro cittadino di grandi destinazioni turistiche europee".

A vendere gli hotel acquistati da Covivio è Vaerde Partners, societa' di investimento alternativo globale con 14 miliardi di dollari di asset in gestione. Vaerde ha iniziato ad acquisire il debito della società proprietaria degli hotel nel 2016, poi rilevando il 100% del capitale nel 2017. In questi anni, la societa' ha trasformato la catena di hotel nominando il team manageriale, rifinanziando il business e portando avanti un programma di investimento. Nel 2018, gli hotel sono stati oggetto del rebranding The Dedica Anthology.