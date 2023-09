Deliveroo, 4 mila società clienti: il food delivery piace anche alle aziende

Deliveroo for Work, boom del segmento business dell'app di consegne online

Il servizio B2B di Deliveroo continua a crescere. In occasione del mese di settembre, tradizionalmente legato al rientro in ufficio dopo le vacanze estive, Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, traccia un profilo di Deliveroo for Work, il servizio dedicato alle aziende che consente a dipendenti e professionisti di utilizzare l’app per ordinare, da casa o dall’ufficio, il pranzo o uno snack.

Nel secondo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022, il numero delle aziende clienti è aumentato del 25% superando quota 4.000. Milano e Roma continuano a guidare la classifica delle città con il maggior numero di aziende che hanno deciso di affidarsi a Deliveroo for Work. A seguire, Firenze, Bergamo e Cagliari.

Queste aziende operano principalmente nei settori della consulenza, nei servizi legali, finanziari e bancari, ma anche nel marketing e comunicazione e nel mondo della moda. Ma cosa ordinano collaboratori e professionisti? Anzitutto sandwich e piadine, per una pausa pranzo o uno snack, pratici e gustosi. Ma senza dimenticare il poke hawaiano e il sushi, preferiti da coloro che sono più attenti alla linea e al cibo salutare.

“Deliveroo è un servizio che sempre di più sta dimostrando di essere capace di adattarsi alle esigenze non solo di chi cerca buon cibo e ottimi ristoranti, ma anche di chi ha la necessità di far conciliare gli impegni di lavoro con il piacere di mangiare bene. Lo dimostrano le iniziative e le nuove opportunità rese possibili in questo senso, ma anche il numero delle aziende clienti di Deliveroo for Work che continua a far registrare una crescita positiva, a doppia cifra” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.

L’offerta

Il servizio prevede anche le seguenti opportunità per le aziende:

Events: da quest’anno Deliveroo for Work torna ad organizzare eventi aziendali in presenza per i suoi clienti, curando sia la parte food&beverage sia l’intrattenimento, a conferma del sostegno che il servizio vuole dare alle aziende per la normale ripresa delle attività dopo il periodo pandemico.

Gift Cards: è uno dei servizi preferiti dai clienti di Deliveroo for Work. Dopo il boom registrato durante i periodi di maggiori restrizioni a causa della pandemia, il trend di acquisto di questo strumento continua ad essere costantemente in crescita. Come funziona: i clienti Deliveroo for Work hanno la possibilità di acquistare in stock le gift card Deliveroo, solitamente utilizzate come benefit da regalare ai dipendenti o come regalo per clienti e collaboratori. Sono valide un anno dal momento dell'acquisto;

Fruit Box Office permette invece la consegna ceste di frutta e snack negli uffici, utili in occasione di riunioni e momenti speciali.